Лауреати фотоконкурсу визначені

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації підбили підсумки фотоконкурсу «Рух заради здоров’я» з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, який під час карантину тривав із 22 березня до 22 квітня цього року. Участь у творчих змаганнях узяли 550 авторів, які надіслали 826 фотографій.

На цих світлинах, до речі, свою прихильність до ранкової зарядки продемонстрували 1223 учасники. Причому, вправи виконувалися як індивідуально, так і групами людей різного віку. Як на свіжому повітрі, так і в офісних приміщеннях.

За умовами його проведення журі, не враховуючи лайків, визначило переможця і двох призерів. Цього разу тріумфувала Уляна Сабадах із Гусятина. А друге і третє місця дісталися Валентині Гарас і Русланові Сеніну з Кременця. Переможницю і призерів нагородять медалями, відзнаками і сувенірною атрибутикою з логотипом обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Також за підсумками голосування на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук визначилася двадцятка найпопулярніших фото, авторів та учасників яких ушанують відзнаками і сувенірною атрибутикою. Лауреатами визнані Софія Таванець із Тернополя, Евеліна Мединська з Велеснева, Надія Кожухова з Ланівців, Діана Шипула з Велеснева, Валерія Кальмук із Чорткова, Максим Андросенко з Тернополя, Стас Мазур із Гусятина, Августин Кузів із Заліщиків, Олена Цибульська з Кременця, Соломія Грицик із Ланівців, старша група № 2 Тернопільського дошкільного навчального закладу № 22, Катерина Федчук із Літовища, старша група № 4 згаданого дошкільного навчального закладу, Мар’яна Семчук із Чорткова, четвертий клас Колиндянської ЗОШ I—III ступенів, Софія Кривак із Козової, Валерія Петрук зі Скали-Подільської, Богдан Михайловський із Великого Ходачкова, Артем Цибульський із Кременця і Тетяна Доманюк із Бірок Шумської ОТГ.

Нагородну і сувенірну атрибутику лауреатам, до речі, відправили минулого вівторка.

Фото з архіву організаторів