Переможці фотоконкурсу визначені

Із п’ятого травня до першого червня 2020 року тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проводив відкритий фотоконкурс «Ранкова зарядка під час карантину вдома». Переможці і призери визначалися за результатами голосування на сторінці центру в соціальній мережі Фейсбук.

Участь у творчих змаганнях узяли вісімдесят авторів. За кількістю вподобань перемогу здобули Оксана Юрків з Козової, Марія Равлюк і Соломія Марущак із Більче-Золотого Борщівського району. А ще одну трійку призерів визначило журі, якому сподобалися роботи Вікторії Полянської з Мушкатівки Борщівського району, Анастасії та Олесі Андрушківих із Циганиів цього району та Віктора Шандригося із сином Іваном з обласного центру.

Переможцям і призерам уже надіслані призи з логотипом “Спорт для всіх”. Організували відкритий фотоконкурс управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

О. ГИКАВА.

На фото: світлини переможців.

Фото з архіву «Спорту для всіх»