Новини, Спорт, Тернопіль

Переможці фотоконкурсу визначені

04.06.202004.06.2020Автор Богдан Дікальчук
Переможці фотоконкурсу визначені

Із п’ятого травня до першого червня 2020 року тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проводив відкритий фотоконкурс «Ранкова зарядка під час карантину вдома». Переможці і призери визначалися за результатами голосування на сторінці центру в соціальній мережі Фейсбук.

Участь у творчих змаганнях узяли вісімдесят авторів. За кількістю вподобань перемогу  здобули Оксана Юрків з Козової, Марія Равлюк і Соломія Марущак із Більче-Золотого Борщівського району. А ще одну трійку призерів визначило журі, якому сподобалися роботи Вікторії Полянської з Мушкатівки Борщівського району, Анастасії та Олесі Андрушківих із Циганиів цього району та Віктора Шандригося із сином Іваном з обласного центру.

Переможцям і призерам уже надіслані призи з логотипом “Спорт для всіх”. Організували відкритий фотоконкурс управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

О. ГИКАВА.

На фото: світлини переможців.

Фото з архіву «Спорту для всіх»