Заради здоров’я рух ще нікому не завадив

Із початку третьої декади березня і до 22 квітня цього року на Тернопільщині під час карантину триває відкритий обласний фотоконкурс «Рух заради здоров’я». Його організаторами стали управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх”.

Навіть попри те, що справжня весняна погода ще запізнюється до нас у гості, прихильники здорового способу життя не забарилися зайнятися своїм улюбленими заняттями — комплексом вправ ранковою зарядкою, їздою на велосипеді, воркаутом на поперечині, рухливими іграми для наймолодших. Нарешті, пішохідними прогулянками для людей без обмеження віку в місцях для відпочинку.

Отож, і вас організатори фотоконкурсу щиро запрошують до занять будь-яким видом фізичної активності. Не забуваючи, попри те, що розпочинати обов’язково необхідно з необхідної підготовки організму до фізичних навантажень.

Свої ж улюблені заняття, як організатори вам радили, зафіксуйте на світлині згаданого фотоконкурсу. Найкращі з робіт, яких уже надійшло 144, і стануть одними з переможців.

Для тогоаби щоб проголосувати, необхідно поставити фотографії вподобання (лайк). Голоси (лайки) враховуються тільки від власників сторінок, які зареєстровані в Україні. Якщо під фото виявиться п’ять чи більше лайків від фейкових акаунтів, учасники участі в ньому не братимуть.

Фото з архіву організаторів