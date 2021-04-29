Надають перевагу другій групі єдиного податку

Станом на початок квітня цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 35246 суб’єктів господарювання — фізичних осіб. При цьому 34346 або 97 відсотків із них — основні платники податків, які здійснюють діяльність.

Значна частина приватних підприємців нашої області надає перевагу спрощеній системі оподаткування. Платниками єдиного податку є 28525 підприємців, що становить 83 відсотки. Загальну систему оподаткування застосовують 5821 представник малого бізнесу або 17 відсотків.

Більшість підприємців-спрощенців обирають другу групу єдиного податку — 13289 осіб або майже 47 відсотків. Друга за популярністю — третя група «спрощенки». На території області 9833 таких підприємців або 34 відсотки. Першу групу єдиного податку обрали 5400 «спрощенців», а ще три — четверту групу єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області