Не старіють душею ветерани

Протягом двох днів наприкінці минулого тижня в легкоатлетичному манежі столичного Олімпійського коледжу імені І. Піддубного тривали старти чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед ветеранів. Серед більш ніж півтори сотні учасників був і наш земляк із Тернополя, заслужений тренер України Іван Салук.

У віковій групі від 55-ти до 59-ти років панові Іванові пощастило завоювати відразу дві нагороди. Спочатку в секторі для штовхання ядра з результатом 9 метрів 55 сантиметрів виборов «бронзу», поступившись тільки ровесникам з Одеси і Вінниці.

А наступного дня став чемпіоном своєї вікової групи в потрійному стрибку. У найкращій спробі приземлився на позначці 8 метрів 84 сантиметри.

На фото: переможці і призери цієї вікової групи після завершення церемонії нагородження. Іван САЛУК — по центру у верхньому ряду.

Фото з архіву І. САЛУКА