Очікувані надходження відчутно перевищені

Із початку цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до місцевих бюджетів 534,6 тисячі гривень транспортного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Додатково надійшло 232,1 тисячі гривень, оскільки фактичні надходження перевищили очікувані на 76,7 відсотка.

Юридичні особи сплатили 404 тисячі гривень транспортного податку. Це складає 76 відсотків від надходження платежу. Очікувані показники перевищено на 144,1 відсотка. Відтак бюджети територіальних громад додатково отримали від юридичних осіб 238,5 тисячі гривень.

Фізичні ж особи за автомобілі класу «люкс» перерахували в першому кварталі 2021 року 130,7 тисячі гривень.

Транспортний податок — один із складників майнового оподаткування в нашій державі. У теперішньому вигляді він запроваджений з 2015 року. Платіж належить до місцевих податків, але базу оподаткування і ставки визначено на загальнодержавному рівні статтею 267 Податкового кодексу України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області