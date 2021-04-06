Одним нагороди, іншим — збереження прописки

У вітчизняному волейболі наближається до завершення сезон 2020—2021 років. У чемпіонатах України серед чоловічих і жіночих команд суперліги залишилося визначити лише по два найкращі колективи і володарів бронзових медалей.

Натомість наприкінці минулого тижня в жіночій суперлізі стали відомі імена команд, які посіли сьоме-восьме місця, а також невдахи, одному з яких довелося розпрощатися з елітним дивізіоном, а іншому постаратися залишитися в ньому з допомогою перехідних ігор. Також паралельно і також у Дніпрі відбулися і вирішальні матчі чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги.

В обох турнірах, як прихильники гри над сіткою, без сумніву, знають, не обійшлося без участі двох найкращих команд майстрів із Файного міста. Й обидві практично одночасно впоралися з поставленими на сезон мінімальними завданнями. Хіба волейболістки «Галичанки-ЗУНУ» в другому турі змагань плей-ауту за сьоме-десяте місця вже після дебютного матчу з «Полтавчанкою» забронювали за собою підсумкову сьому позицію завдяки впевненій «сухій» перемозі — 25:16, 25:20, 25:23.

Далі підопічні Віктора Туркули, як і півтора тижня тому на власному майданчику, очікувано поступилися «Аланті» в тих же знову таки чотирьох партіях — 18:25, 25:21, 19:25, 14:25. Утім, ні ця поразка, ні невдача в завершальній грі з чернігівським «Університетом», який напряму понизився в класі, (2:3) вже нічого не вирішували. Місце в суперлізі наші дівчата зберегли. І залишається хіба сподіватися, що для старожила елітного дивізіону настануть кращі у фінансовому плані часи.

А днем пізніше бажаного домоглися і волейболісти «ДСО-ЗУНУ-«Динамо». Причому, навіть поступившись у двох стартових поєдинках другого туру фінального турніру з рахунком 0:3 спочатку «Решетилівці», а потім — «Дніпру», підопічні Юрія Кравцова за день до завершення баталій другий сезон підряд стали бронзовими призерами чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги. На завершення ж наші волейболісти, як перед тим і в Тернополі, знову довели, що вони сильніші за «Покуття» — 3:1 (25:27, 25:22, 25:21, 25:17).

Отож, «Дніпро» — чемпіон вищої ліги і в наступному сезоні спробує свої вили в суперлізі. Має шанс підвищитися в класі і «Решетилівка». Коли, звісно, в перехідних матчах здолає «МХП-Вінницю»

За підсумками другого туру фінального турніру визначено найкращих волейболістів чемпіонату в своїх амплуа. До числа лавреатів потрапили і двоє тернопільських волейболістів. Найкращим догравальником визнали Андрія Куницького, діагональним — Тараса Олексюка.

На фото: волейболісти «ДСО-ЗУНУ-Динамо» після церемонії нагородження.

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