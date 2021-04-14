Працівникам виплатили заборговану зарплату, а бюджетам — податки

Понад 661,5 тисячі гривень заборгованої зарплати отримали працівники трьох підприємств Тернопільщини, а бюджети додатково — 119,1 тисячі гривень податку на доходи та 285 тисяч гривень єдиного внеску. Цього вдалося досягти працівникам територіальних органів головного управління ДПС в області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій, де заслухали керівників підприємств-боржників.

Із початку року проведена й індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками 71 підприємства. Відтак 69 із них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 10,7 мільйона гривень. До бюджетів надійшло 2,5 мільйона податку на доходи фізичних осіб та три мільйони гривень єдиного внеску.

Працівники територіальних органів ГУ ДПС в області спільно з органами місцевої влади проводять контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 38 підприємств та організацій, де заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Результатом стало те, що 35 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам. При цьому бюджети отримали 536,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 654,8 тисячі гривень єдиного внеску.

Після індивідуальної роз’яснювальної роботи щодо підвищення рівня зарплати з керівниками 258 підприємств області 240 підвищили її рівень. Тож, до бюджету надійшло 5,1 мільйона гривень податку на доходи та 5,7 мільйона єдиного внеску.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в березні додатково оформлено трудові відносини із 6480-ма працівниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області