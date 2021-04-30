Сьогодні завершується кампанія декларування доходів

Сьогодні завершується кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2020 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платникам податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) необхідно задекларувати отримані доходи, з яких не сплачено ПДФО і подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік не пізніше 30 квітня 2021 року.

Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів:

— особисто або уповноваженою на це особою;

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

При надсиланні податкової декларації поштою, платник ПДФО зобов’язаний здійснити відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк.

Щоб подати декларацію в електронному вигляді через електронний кабінет, платнику необхідно мати кваліфікований електронний підпис.

При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в електронному кабінеті, який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Податковим кодексом України встановлено, що обов’язковому декларуванню підлягають:

— доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

— доходи від особи, яка не є податковим агентом (у тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

— спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

— доходи від продажу інвестиційних активів;

— іноземні доходи.

Податкову декларацію до податкових органів за місцем своєї податкової адреси до першого травня 2021 року подають:

— фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність у термін до першого травня року, що настає за звітним;

— фізичні особи, які отримали доходи від неподаткових агентів, або доходи від податкових агентів, що не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування, у термін до першого травня року, що настає за звітним.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області