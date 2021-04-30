Тернопільські бізнесмени використовують понад чотири тисячі РРО

Упродовж січня-березня 2021 року суб’єкти господарювання Тернопільщини використовували в своїй діяльності 4170 реєстраторів розрахункових операцій. Причому 2248 приватних підприємців застосовують 2818 одиниць касової техніки.

Щодо суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб, то 479 із них провадять діяльність, використовуючи 1352 РРО. У березні 2021 року на території області зареєстрували 123 одиниці касової техніки, а скасували за цей час — 135.

На початок квітня представники тернопільського бізнесу зареєстрували 458 програмних реєстраторів розрахункових операцій, а 17 таких рішень скасували. Перевагу програмним РРО надають переважно приватні підприємці. Із 65 програмних рішень, зареєстрованих у березні, 62 використовують приватні підприємці, а три — юридичні особи.

Із першого січня 2021 року до першого січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовують приватні підприємці — платники єдиного податку другої-четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності. Винятком є ті, які здійснюють: реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я; реалізацію ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Вони застосовують РРО в обов’язковому порядку.

При перевищенні ж платниками єдиного податку другої-четвертої груп у календарному році обсягу доходу у 2021 році це — один мільйон 320 тисяч гривень, застосування РРО або ПРРО є обов’язковим. Застосування починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку.

Приватні підприємці першої групи єдиного податку РРО не застосовують.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області