Територіальні громади отримали майже 24 мільйони гривень податку на нерухомість

Упродовж першого кварталу цього року власники нерухомості спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини 24 мільйони гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Приріст платежу до торішніх січня-березня склав 17,5 відсотка або 3,6 мільйона гривень. Додатково ж територіальні громади отримали 2,7 мільйона гривень податку на нерухоме майно, оскільки сплата перевищила очікувані надходження на 12,7 відсотка.

Основними платниками є юридичні особи. Частка сплаченого ними податку на нерухомість перевищує 90 відсотків. Відтак вони перерахували до місцевих скарбниць 21,7 мільйона гривень — на 2,9 мільйона більше, ніж очікувалося, та на чотири мільйони гривень більше, ніж за аналогічний торішній період.

Фізичні ж особи сплатили 2,3 мільйона гривень.

Варто зазначити, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, — один з основних платежів, який наповнює місцеві скарбниці, оскільки спрямовується туди в повному обсязі. Сплачують його власники житлової та нежитлової нерухомості — юридичні та фізичні особи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області