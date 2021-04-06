Відчутне наповнення місцевих бюджетів

Упродовж трьох місяців цього року платники податків Тернопільщини перерахували до місцевих бюджетів один мільярд 174,2мільйона гривень платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Порівняно з торішніми січнем-березнем сплата зросла на 151,7 мільйона гривень або на 14,8 відсотка, а індикативні показники виконано на 105,4 відсотка. Відтак додаткові надходження склали 59,7 мільйона гривень», — деталізував очільник податкового відомства краю.

Серед платежів, яких для ОТГ надійшло найбільше, — податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно.

«У першому кварталі з офіційних доходів жителів місцеві бюджети отримали 781 мільйон гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 113,8 мільйона більше, ніж торік. А це — належне фінансування соціальних програм, забезпечення соціально-культурної сфери тощо», — розповів головний податківець Тернопільщини.

Він також проінформував, що представники малого бізнесу перерахували 199,9 мільйона гривень єдиного податку, що на 12,3 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. Плати за землю надійшло 90 мільйонів гривень, — на 7,4 мільйона більше порівняно із січнем-березнем 2020 року. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 24 мільйони гривень, приріст до першого кварталу минулого року склав 3,6 мільйона гривень.

Лише впродовж березня 2021 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 386,5 мільйона гривень. Порівняно з трьома торішніми місяцями надходження зросли на 69,7 мільйона або на 21,6 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області