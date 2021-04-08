Внесок ПДВ від бізнесу Тернопільщини

У січні-березні цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили на 303,4 мільйона гривень або на 81,9 відсотка податку на додану вартість більше, ніж у торішньому першому кварталі. «Сума сплаченого цього року платежу складає 674,2 мільйона гривень», — повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

За словами посадовця, середньомісячна сплата податку на додану вартість у першому кварталі складала 224,7 мільйона гривень. «Порівняно з січнем-березнем 2020 року — плюс 101,1 мільйона, адже торік сплачували 123,6 мільйона гривень», — деталізував очільник податкової служби краю.

На думку Михайла Яцини, позитивна динаміка збільшення сплати податку на додану вартість свідчить про його ефективне адміністрування та детінізацію економічних процесів. Це дозволяє хоча б опосередковано залучити до оподаткування частину тих доходів, які не охоплюються іншими прямими податками, зокрема податком на доходи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області