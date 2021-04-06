Зайво сплачені податки можна повернути й через електронний кабінет

Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, зокрема, відповідно до статті 43 Податкового кодексу України (ПКУ), крім випадків наявності в нього податкового боргу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У разі наявності в платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на його поточний рахунок в установі банку або на єдиний рахунок, або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення податкового боргу.

Для повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) платник податків має подати протягом 1095 днів від дня їх виникнення до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми заяву в довільній формі із зазначенням напряму перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на єдиний рахунок (у разі його використання); на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.

При поверненні надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200 прим.1.5 статті 200 прим.1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а в разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань із податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

При цьому платник податків має можливість подати заяву в електронній формі через приватну частину електронного кабінету за ідентифікатором форми J/F 1302001 або в довільній формі через меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області