Підтримують державу, сумлінно перераховуючи податки

У складний воєнний час платники продовжують підтримувати нашу державу, сумлінно перераховуючи податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних сил України та соціальних виплат нашим громадянам.

Так, у січні 2023 року надходження по платежах до зведеного бюджету, що контролюються ГУ ДПС у Тернопільській області, становлять 1 мільярд 213 тисяч гривень. Це на 31 відсоток або ж на 236,8 мільйона гривень більше, ніж торік у січні.

До державного бюджету надійшло 366,7 мільйона, до місцевих бюджетів — 633,5 мільйона гривень.

Основні бюджетоутворюючі платежі державного бюджету — це податок з доходів фізичних осіб, у тому числі військовий збір, якого надійшло 147 мільйонів, податок на додану вартість, якого у січні поступило до держбюджету 187,3 мільйона та податок на прибуток – 17,6 мільйона гривень.

Що стосується місцевого бюджету, то порівняно із січнем 2022 року надходження зросли на 185,3 мільйона гривень, або ж на 41,3 відсотка.

Податківці вдячні платникам за фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області