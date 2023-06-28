Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася інтернет-конференція на тему «Плата за землю, податок на нерухомість, екологічний податок: законодавче врегулювання проблемних питань війни». В онлайн режимі з платниками спілкувалася начальниця відділу адміністрування рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб та розгляду звернень управління оподаткування юридичних осіб Оксана Мартинович.

Під час війни чимало норм податкового законодавства зазнало змін. Саме проведення інтернет-конференції зумовили зміни, внесені Законом України від 11 квітня 2023 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно».

Дописувачі детально просили роз’яснити про не нарахування та несплату екологічного податку за об’єкти оподаткування, що виникають на ділянках, забруднених вибухонебезпечними предметами, або які були визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Їм було роз’яснено, що звільнення відбувається за обов’язкового виконання двох умов:

— подання заяви про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами;

— прийняття рішення про звільнення від справляння плати за землю за земельну ділянку, зазначену у такій заяві.

Під час годинного спілкування писали про об’єкти житлової/нежитлової нерухомості, які зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно), де органи місцевого самоврядування, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації мають право встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території чи звільняти від сплати податку взагалі.

Крім цього, Оксана Мартинович інформувала, про особливості оподаткування платою за землю (земельний податок та/або орендна плата) за земельні ділянки, які перебувають у консервації; забруднені вибухонебезпечними предметами чи непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області