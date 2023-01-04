Рахунки для сплати податків залишаються без змін

Із першого січня 2023 року відкрито новий рахунок для зарахування надходжень по платежу за кодом класифікації доходів бюджету 14020601 Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів «Сигарили» по коду території Тернопільської області. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Щодо актуальності реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів, відкритих на ім’я головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, та єдиного соціального внеску, відкритих на ім’я головного управління Державної податкової служби, всі рахунки залишаються чинними.

Діючі рахунки за посиланням https://tr.tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області