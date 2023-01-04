Економіка, Новини, Україна

Рахунки для сплати податків залишаються без змін

04.01.202304.01.2023Автор Богдан Дікальчук
Рахунки для сплати податків залишаються без змін

Із першого січня 2023 року відкрито новий рахунок для зарахування надходжень по платежу за кодом класифікації доходів бюджету 14020601 Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів «Сигарили» по коду території Тернопільської області. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Щодо актуальності реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів, відкритих на ім’я головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, та єдиного соціального внеску, відкритих на ім’я головного управління Державної податкової служби, всі рахунки залишаються чинними.

Діючі рахунки за посиланням https://tr.tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області