Із перешкодами впоралися

У Львові на оновленому стадіоні СКІФ наприкінці минулого тижня відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Під час дводенних стартів знову порадували тернопільські прихильники «королеви спорту».

Сказане передусім стосується забігів на 3000 метрів із перешкодами, під час яких нашим земляками удалося завоювати відразу три медалі. На верхню сходинку п’єдесталу пошани зійшов підопічний Оксани і Богдана Дудів Віктор Гнатів з обласної ШВСМ — 9 хвилин 41,23 секунди. А «срібло» з особистими досягненнями завоювали його партнер по тренуваннях у Тернопільській ОДЮСШ Дмитро Сулило (9 хвилин 44,30 секунди) і Тетяна Когут, яка нині теж удосконалює майстерність в ОШВСМ і тренується під керівництвом Богдана та Володимира Дудів — 11 хвилин 24,33 секунди.

Ще двоє вихованців Тернопільської ОДЮСШ, теж установивши особисті досягнення, вибороли четверті місця. В секторі для штовхання ядра відразу за призерками фінішувала підопічна Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського Дарина Мостова (10 метрів 31 сантиметр), а в стрибках у довжину відзначився Ігор Танасійчук, яким опікуються заслужений тренер України Михайло Васірук і Наталя Гавронська, — 6 метрів 87 сантиметрів.

Варто відзначити і Максима Клименка з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Дебют у бігові на 400 метрів атлет, який тренується під керівництвом Олега Данилюка і мами Олени Клименко, відзначив завоюванням сьомого місця — 50,99 секунди.

На фото: на передньому плані — переможець командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів Віктор ГНАТІВ (№729).

Фото з архіву обласної федерації