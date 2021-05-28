«Лелеченята» визначили найкращих на Тернопільщині

Позавчора на майданчиках зі штучним покриттям Західноукраїнського національного університету визначилися лауреати обласного етапу організованих Національним олімпійським комітетом України традиційних спортивно-масових дитячих стартів «Олімпійське лелеченя». Участь у фіналі взяли 120 юнаків і дівчат із десяти команд — переможців зональних змагань.

Під час урочистої церемонії відкриття юних олімпійців краю та їхніх учителів привітати численні гості — перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, заступник начальника управління сім’ї та молоді облдержадміністрації Арсен Ляхоцький, учасниця літньої Олімпіади, майстер спорту міжнародного класу Вікторія Шайморданова, ветеран спорту Павло Клочко, члени виконавчого комітету місцевого осередку та інші.

За усталеною традицією кожна із збірних мала постаратися якнайбільш яскраво себе представити. Далі відповісти на запитання вікторини на олімпійську тематику. А на завершення продемонструвати свою майстерність у комплексній спортивній естафеті.

Тож із свистком стипендіатки місцевого осередку, головної судді Іванни Попадюк розпочалися нелегкі випробування. Першими звісно, визначилися переможці і призери вікторини. Надані за визначений час відповіді засвідчили, що найкраще знають історію сучасного олімпійського руху школярі із Великих Загайців Кременецького району. Другу суму балів набрали учні Чортківської ЗОШ №7, третю — їхні земляки з гімназії імені М. Шашкевича.

Останні, до речі, найбільше вразили суддівську колегію креативністю під час презентації команд. Як і двоє інших лауреатів — Лановецький заклад загальної середньої освіти №2 та школярі з Мишковицької ЗОШ.

Апогеєм же стартів, без сумніву, стала комплексна спортивна естафета. Кожен з її учасників намагався без помилок пройти свій етап. Адже саме від цього залежав загальний час команди. Найшвидше, а, отже, найкраще впоралися учні Тернопільської ЗОШ №10. Другими фінішували школярі з Великих Загайців, третьою — збірна Копичинецької гімназії.

І лише після того, коли остання з юних дружин майбутніх олімпійців продемонструвала свої швидкість, спритність, координованість, журі взялося за прискіпливий підрахунок усіх здобутків і визначення лауреатів у командному заліку. Першими переможно здійняли догори руки діти з Тернопільської ЗОШ №10 і Ланівців. Обидві ці збірні — бронзові призери цьогорічного обласного фіналу. Відзнак за друге місце удостоєні школярі з Великих Загайців. А тріумфатором змагань стала команда Чортківської гімназії імені М. Шашкевича.

Переможців і призерів нагородили кубками і медалями, всіх учасників — грамотами і подарунками від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

Організатори змагань висловлюють величезну подяку за допомогу в їх проведенні студентам і працівникам кафедри фізичної реабілітації та спорту Західноукраїнського національного університету і спонсору — ТОВ «Микулинецький бровар».

Фото місцевого осередку НОК України в Тернопільській області