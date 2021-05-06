Молодь не підвела

Напередодні Великодніх свят у Маріуполі Донецької області завершився чемпіонат України з пауерліфтингу під егідою національної федерації з цього виду спорту (IPF). Понад дві сотні атлетів із двадцяти областей і столиці нашої держави визначили лауреатів в усіх вікових групах.

Честь збірної нашої області захищали п’ятеро вихованців Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивного клубу «Олімп». У суперечці юнаків, чия вага не перевищує 83-х кілограмів, бронзовим призером із результатом у сумі 585 кілограмів став першокурсник Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Ігор Грошко. Крім того, бронзових медалей Ігор удостоївся у присіді (225 кг) і становій тязі (205 кг). А в жимі лежачи завоював «срібло» — 155 кілограмів.

Аналогічного успіху у ваговій категорії до 57-ми кілограмів серед дівчат домоглася й одногрупниця Ігоря Софія Бздир. Велику бронзову медаль їй забезпечили підняті за сумою триборства 322,5 кілограма. Дівчина також фінішувала третьою в присіді (135 кг), жимі лежачи (70 кг) і становій тязі (117,5 кг).

Переможну естафету під час змагань юніорок підхопила Альона Канюка. У ваговій категорії до 63-х кілограмів завоювала велику срібну нагороду із сумою 372,5 кілограма. Причому в присіді стала переможницею (172,5 кг), у становій тязі — срібною призеркою (145 кг), у жимі лежачи — бронзовою (55 кг).

Не можна не згадати й ученицю Тернопільського центру професійно-технічної освіти, майстриню спорту міжнародного класу Марію Полянську. Попри свій юний вік, дівчина взяла участь у змаганнях дорослих, маючи перед собою мету відібратися на міжнародні старти. За чемпіонський титул, до речі, сперечалася зі старшою за себе на одинадцять років спортсменкою з Волині.

На превеликий жаль, досягти мети Марічці не вдалося. Підвів жим лежачи, в якому не впоралася зі стартовою вагою. Тож боротьбу в триборстві довелося припинити. Втім порадувала наставників власними успіхами в двох інших вправах, завоювавши срібні медалі в присіданні (150 кг) і становій тязі (137,5 кг).

На завершення ж згадаю і про Вадима Гаврилюка, який мав виступити в суперечці юніорів, чия вага не перевищує 105-ти кілограмів. Під час розминки на останньому передстартовому підході атлет травмувався і був знятий лікарем із турніру.

Змагання в Маріуполі були відбірковими перед серпневими чемпіонатом Європи в Чехії, юнацьким та юніорським чемпіонатом світу в Румунії і листопадовим чемпіонатом світу серед дорослих у Норвегії.

Тернопільських атлетів готували до змагань тренери ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор та Анастасія Лисі та Андрій Злочовський.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: присід у виконанні Альони КАНЮКИ.

Фото з архіву автора