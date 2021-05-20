Одні з найсильніших в Україні

Проведений наприкінці минулого тижня в Ужгороді відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту України вкотре підтвердив, що тернопільські богатирі одні з найсильніших у нашій державі. Саме їм виявилося під силу завоювати третє командне місце в суперечці одинадцяти збірних.

Престижні старти, в яких узяли участь понад вісім десятків атлетів, звісно, розпочалися з баталій у класичному двоєборстві. І першим, кому виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани, став вихованець Збаразької комунальної ДЮСШ Вадим Карлатян. Причому у ваговій категорії до 74-х кілограмів підопічний заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Петра Багрія двічі піднімався на п’єдестал пошани. Переміг у турнірі юніорів і виборов третє місце в суперечці дорослих.

Далі у ваговій категорії до 87-ми кілограмів естафету підхопив вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Дмитро Скакун. Студент Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, яким опікується інший наш іменитий наставник, теж заслужений тренер України і майстер спорту міжнародного класу Зіновій Кульчицький, порадував «сріблом» юніорського турніру.

Нарешті, серед «супертяжів» вагою понад 95 кілограмів знову не було рівних іншому підопічному Зіновія Кульчицького, досвідченому майстрові спорту міжнародного класу, динамівцю Василеві Середюку.

У суперечці двоєборців відзначилися і двоє тернопільських ветеранів. У ваговій категорії до 87-ми кілограмів «срібло» виборов Ярослав Фотенюк із Зборівщини, а в наступній — Володимир Дзюба, який теж тренується під керівництвом Зіновія Кульчицького.

Наступного дня випробування продовжилися вправою за довгим циклом. І знову найлегший із наших богатирів та вихованець Збаразької комунальної ДЮСШ Богдан Тольпа не менше порадував Петра Багрія. Виборов чемпіонський титул у суперечці юніорів, а турнір дорослих завершив завоювання титулу віцечемпіона. Його ж земляк Володимир Гуменний, який у спортивному клубі «Атлант» займається під керівництвом Зіновія Кульчицького і Віталія Гуголя, став срібним призером турніру дорослих у ваговій категорії до 80-ти кілограмів. А на завершення наші земляки знову порадували перемогами в двох найважчих вагових категоріях. Чемпіонські титули завоювали Роман Баланюк зі збаразького «Гирьовика» Петра Багрія і працівник Тернопільського молокозаводу, підопічний Зіновія Кульчицького Роман Сіправський.

За честь же ветеранів гідно постояв сам Петро Багрій, упевнено виборовши перше місце у ваговій категорії понад 87 кілограмів.

Завершився ж чемпіонат Асоціації гирьового спорту України змаганнями з поштовху гирі однією рукою в напівмарафоні протягом пів години, в якому мали можливість узяти всі охочі незалежно від віку, та командними естафетами. І в цих дисциплінах наші земляки знову заявили про себе на повний голос. Чемпіонський титул виборов Ярослав Фотенюк, «бронзу» завоював Володимир Дзюба. А в командній трихвилинній естафеті не було рівних тернопільському тріо в складі Дмитра Скакуна, Романа Баланюка і Василя Середюка.

На завершення ж не можна не згадати і про досягнення єдиної нашої представниці слабкої (перепрошую — слабшої) статі. В турнірі юніорок у ривку Анастасія Гераус, яка займається під керівництвом Віталія Гуголя, виборола «бронзу».

Фото Романа СІПРАВСЬКОГО