Отримали майже десять тисяч ключів електронного цифрового підпису

Упродовж січня-квітня 2021 року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали суб’єктам господарювання та жителям нашого краю 33598 адміністративних послуг. При цьому управлінням електронних сервісів надано 24841 таку послугу.

Найчастіше відвідувачі звертаються до податкового відомства, аби отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Такою послугою скористалися 12948 наших краян, що становить 38,5 відсотка. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків отримали 9604 осіб (28,6 відсотка). Трохи менше послуг надали щодо витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платника єдиного податку — 3113 (9,3 відсотка) та 1876 (5,6 відсотка) відповідно.

У зв’язку з карантинними заходами значна кількість наших краян звертаються до Центру обслуговування платників головного управління ДПС у Тернопільській області, аби отримати сертифікат електронного цифрового підпису, який дає можливість відчути ряд переваг електронних сервісів податкової служби. За чотири місяці цього року працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України, що діє в цьому ЦОПі, видали 9732 сертифікати електронного цифрового підпису.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області