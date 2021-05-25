Оце так конкуренція!

У Чорткові на новому багатофункціональному майданчику стадіону «Харчовик» визначилися лауреати першого етапу всеукраїнських дитячих спортивно-масових стартів «Олімпійське лелеченя». За перемогу сперечалися аж одинадцять шкільних команд громади, честь яких захищали понад 130 школярів.

Перед початком змагань із вітальним словом до юних олімпійців звернувся перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, який відзначив високий рівень організації і хорошу підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів Чортківської громади.

До програми стартів традиційно увійшли три види програми. Спочатку команди постаралися яскраво себе презентувати. Далі відповіли на запитання олімпійської вікторини. А на завершення продемонстрували свою майстерність у комбінованій естафеті. Не можна не згадати і про те, що дітей палко підтримували батьки і друзі.

Після напружених баталій перемогу завоювала збірна Чортківської гімназії імені М. Шашкевича. Друге місце вибороли школярі з Чортківської ЗОШ №7, третє — Чортківської спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю №3 імені Р. Ільяшенка. Разом із Віталієм Ігнатенком лауреатів нагородили начальник управління сім’ї та молоді облдержадміністрації Андрій Човган і стипендіатка місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Іванна Попадюк. А начальниця управління молоді та спорту Чортківської міської ради Людмила Поліщук, подякувавши командам за участь у змаганнях, побажала найкращим гідно представити Чортківську громаду під час обласного фіналу, призначеного вже на середу, 26 травня.

Усіх учасників нагородили грамотами і цінними призами, а трійку призерів — ще й кубками. Також переможці нагороджені подарунками від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

На фото: переможці з Чортківської гімназії імені м. Шашкевича.

Фото з архіву місцевого осередку НОК України в Тернопільській області