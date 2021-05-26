Перемогли найсміливіші і найспритніші

Під егідою всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих стартів «Спорт для всіх у парках і скверах» відбувся вже п’ятий чемпіонат Тернопільщини зі спортивного туризму в дисципліні техніка велосипедного туризму. Присвячені Дню Героїв старти стали підсумком участі спортсменів туристів у масових змаганнях навчального року.

Випробування, які очікували на юних туристів у Тернопільському дендропарку регіонально-ландшафтного парку «Загребелля», для них, звісно, підготували судді. Мова про рух по бездоріжжю, крутий підйом і спуск схилом, завдання з правил дорожнього руху та домедичної допомоги, командну смугу перешкод. Треба віддати належне учасникам — дистанція підкорилася всім. Утім звання лауреатів дісталося найсміливішим, найспритнішим та тим, хто вміє розраховувати власні сили, враховувати технічні характеристики свого залізного «коня», і не забуває про командну роботу.

Саме так можна сказати про тріумфаторів із команди Зборівської загальноосвітньої школи №1, якою опікувався Михайло Наконечний. А друге і третє місця розділили юні мандрівники з Козівського будинку дитячої та юнацької творчості (Орест Медведєв) та комунального закладу Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва» (Андрій Демидась).

Спільною працею змагання організували Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, який очолює Оксана Пшенична, та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Володимир Ванджура).

Висловлюємо щиру подяку тренерам, учасникам, суддівській колегії, яку очолював Петро Білоус, за плідну співпрацю в організації та проведенні стартів.

Роман РОМАНИШИН.

Фото з архіву організаторів