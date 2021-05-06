Переможні традиції не зраджує

У Бахмуті Донецької області визначилися лауреати юніорського чемпіонату України з вільної боротьби. Навіть попри те, що через карантинні обмеження та фінансові проблеми більшість збірних була представлена не повними складами, свою майстерність на килимах спортивного комплексу «Металург» продемонстрували понад дві з половиною сотні борців і борчинь.

Серед них — і шестеро наших земляків із Тернополя, Борщева і Збаража. Причому четверо удостоїлися права боротися у фінальній частині за медалі турніру.

Як і торік, чемпіоном у ваговій категорії до 79-ти кілограмів став вихованець Борщівської школи боротьби, а нині учень обласної ШВСМ Віктор Крупа. Тоді підопічному Руслана Антонюка не судилося поїхати на чемпіонат світу, який скасували через пандемію коронавірусу. Тож сподіватимемося, що цього року Віктор гідно виступить на чемпіонаті Європи в німецькому Дортмунді, який відбудеться наприкінці червня.

А другу медаль до скарбнички збірної краю поклала студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Богдана Малищик. Дівчина завоювала «бронзу» в суперечці атлеток, чия вага не перевищує 53-х кілограмів.

До малих фіналів за бронзові медалі в своїх вагових категоріях також пробилися тернопілець Олександр Хруленко, якого нині тренує Дмитро Патиковський, і підопічний Петра Короля Юрій Вовк зі Збаража. Однак обоє поступилися своїм суперникам і фінішували п’ятими відповідно у вагових категоріях до 125-ти і 61-го кілограма.

Окрім згаданих наставників, наших борців готували до змагань також Сергій Кондратенко та автор цих рядків.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: чемпіон України Віктор КРУПА разом зі своїм наставником Русланом АНТОНЮКОМ.

Фото з архіву автора