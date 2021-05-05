Підприємництвом на Тернопільщині займається майже шістдесят тисяч осіб

Станом на початок квітня цього року на обліку в органах ДПС Тернопільщини перебували 59965 основних платників податків. Більшість із зареєстрованих суб’єктів господарювання (35426 осіб) — приватні підприємці.

До юридичних осіб належать 24539 суб’єктів господарювання. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість юридичних осіб збільшилася на 869 або на 3,7 відсотка, а приватних підприємців — на 507 або на 1,5 відсотка.

Лише впродовж березня 2021 року взяли на облік 605 платників податків, з яких 125 юридичних осіб та 480 фізичних осіб-підприємців. Припинили свою діяльність за цей час 286 платників податків — 39 юридичних осіб та 247 підприємців.

До речі, загалом у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1070016 фізичних осіб, а також 4370 іноземців та 4785 осіб, які відмовилися від присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області