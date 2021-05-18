Сімейний тріумф на командному чемпіонаті України

Учора і вчора в Луцьку визначилися лауреати командного чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих і молоді. Вже перший змагальний день увінчався подвійним тріумфом тернопільських майстрів «королеви спорту».

Заголовок цього матеріалу, без сумніву, розвіяв інтригу для прихильників цього виду спорту. Ви, звичайно ж, не помилилися — чергові свої перемоги на всеукраїнській арені здобуло подружжя майстрині спорту міжнародного класу Наталії Стребкової і майстра спорту Івана Стребкова.

Під завісу стартового дня змагань першою на бігову доріжку вийшла Наталія. Незаперечна лідерка вітчизняного жіночого стипль-чезу (3000 метрів із перешкодами) навіть попри те, що конкуренток можна було порахувати на пальцях однієї руки, не дозволила собі ані секундної розслабленості. Адже було за що боротися — для початку за путівку на командний чемпіонат Європи, який уже 29—30 травня відбудеться в Польщі. В думках же, не маю сумніву, не забувала і про виконання олімпійського нормативу на літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. Для того, аби потрапити на найбільш престижні старти сучасності, Наталії за місяць-півтора зі свого рекордного часу (9 хвилин 37,28 секунди) залишилося скинути ще 7—8 секунд.

І пристрілка в Луцьку засвідчила, що бігунка загалом готова до підкорення нових висот. Навіть без гідної конкуренції з боку суперниць впоралася з нормативом майстра спорту — 10 хвилин 9,16 секунди. Іншими словами, наочно проілюструвала, що готова до виконання поставлених передусім перед собою завдань.

А через дві години, о восьмій вечора, прийшов час сказати своє вагоме слово й Іванові Стребкову. У чистому бігові на 3000 метрів підопічному Олександра Степанюка і Михайла Борейка, який, як і дружина, захищає честь товариства «Динамо» й удосконалює майстерність в обласній ШВСМ, довелося витримати конкуренцію з боку шістнадцяти суперників, половина з яких на фініші впоралася з нормативом кандидата в майстри спорту.

Утім, й Іванові на завершальному відрізку ніхто, так би мовити, в спину не дихав — 8 хвилин 8,77 секунди. Срібний призер відстав більш ніж на вісім секунд. Отож із повним правом складе дружині компанію під час поїздки на командну європейську першість до Польщі. А буквально за тиждень (п’ятого червня) на атлета очікуватиме ще й вояж до Великобританії, де в Бірмінгемі захищатиме честь держави на Кубку Європи з бігу на 10000 метрів.

Залишається хіба додати, що Наталія Стребкова є випускницею Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, а Іван закінчив магістратуру цього ж вишу.

Стосовно ж виступів інших тернопільських атлетів, то найкраще склалися справи в підопічного Івана Панасюка Олександра Шилівського. Сьогодні в метанні диска спортсмен із результатом 50 метрів 21 сантиметр завоював шосте місце серед дорослих.

Натомість стрибунам у висоту не вдалося поборотися за нагороди. Сьоме місце посіла Христина Стефанишина (175 сантиметрів) тринадцяте — Олександр Хома (204 сантиметри), чотирнадцяте — Денис Загалюк (200 сантиметрів). Зрештою, останнього все ж також не можна не похвалити. Адже підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука встановив у Луцьку особисте досягнення.

Фотоспогад автора: Наталія та Іван СТРЕБКОВИ на залізничному вокзалі Файного міста разом з одним зі своїх наставників Олександром СТЕПАНЮКОМ.

Фото з архіву обласної федерації