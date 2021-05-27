Юнаки з дівчатами покращили особисті досягнення

За командними чемпіонатами України з легкої атлетики серед дорослих, молоді та юніорів настала черга юнаків із дівчатами 2004 року народження та молодших. Минулого понеділка після дводенних баталій у Львові на оновленому стадіоні «Скіф» вони теж визначили імена лауреатів.

І цього разу наші молоді прихильники «королеви спорту» не залишилися без нагород. Щоправда, лише одній із них пощастило піднятися на п’єдестал пошани. Як і під час баталій у стипль-чезі старшої вікової групи, на дистанції 2000 метрів із перешкодами блискучу перемогу з особистим досягненням здобула підопічна сімейного дуету Богдана та Оксани Дудів Діана Марущак із Тернопільської ОДЮСШ — 7 хвилин 21,97 секунди.

Причому автор цих рядків ні на йоту не перебільшив. Достатньо тільки сказати хоча би про те, що срібну призерку Катерину Мурзанову з Дніпропетровської області Діана випередила лишень на десять сотих секунди. Оце так конкуренція!

Іншим нашим землякам, на жаль, не вдалося піднятися на п’єдестал пошани. Найкраще серед них виступив списометальник Степан Петришин, яким опікуються Галина Шмуляєва і Леонід Дахновський. Установлене ним особисте досягнення (48 метрів 81 сантиметр) дозволило пробитися до чільної шістки.

Сходинкою нижче в стрибках у висоту в підсумковому протоколі опинився підопічний Євгена Кармелюка Матвій Чауш. Для цього йому теж знадобилося підкорити особисте досягнення — 185 сантиметрів. Аналогічним досягненням порадували Євгена Тимофійовича ще двоє його вихованців. Десяте місце посів Ілля Варушичев (175 сантиметрів), одинадцяте — Дар’я Міхеєва — 150 сантиметрів.

До десяток же найкращих у своїх дисциплінах, і також з особистими досягненнями, з восьмими місцями потрапили також стрибун потрійним Максим Пупко (13 метрів 42 сантиметри), який у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту тренується під керівництвом Михайла Васірука з Наталею Гавронською, та ще одна вихованка цього навчального спортивного закладу Ангеліна Кацалап (тренер Василь Яковів). Дев’ятим у метанні списа фінішував підопічний Галини Шмуляєвої з Леонідом Дахновським, Олексій Навроцький (44 метри 68 сантиметрів). Не набагато нижчі місця вибороли в штовханні ядра вже згаданий Олексій Навроцький (13 метрів 27 сантиметрів) і бігунка на 3000 метрів Андріана-Марія Антонюк, яку тренує наставник Зборівської ДЮСШ Володимир Небельський. Причому дівчині теж підкорилося особисте досягнення.

Залікові бали до скарбнички збірної області також вибороли стрибун потрійним Марко Терещук і штовхальник ядра і списометальник Максим Прокопець.

На фото: Діана МАРУЩАК разом із Богданом ДУДОЮ

Фото з архіву обласної федерації