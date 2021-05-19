Заборонені види діяльності не є підставою для відмови в реєстрації платника єдиного податку третьої групи

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 299.6 статті 299 Податкового кодексу України (ПКУ) підставами для прийняття контрольним органом рішення про відмову в реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим статтею 291 ПКУ;

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ.

Види діяльності, які не дають права суб’єктам господарювання (юридичним особам) бути платниками єдиного податку у разі їх здійснення, наведено в підпункті 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПКУ.

Юридичні особи — платники єдиного податку відповідно до підпункту 5 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі види діяльності.

Отже, наявність у Єдиному державному реєстрі або в статуті юридичної особи таких видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, не є підставою для відмови у реєстрації платником єдиного податку за умови, що такі види діяльності не здійснюються.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області