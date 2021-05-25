Завоювали «бронзу» чемпіонату України

У Пущі Водиці під Києвом вісім жіночих команд сперечалися за нагороди чемпіонату України з волейболу серед спортсменок із порушеннями слуху. Збірна тернопільського регіонального центру «Інваспорт» та ДЮСШ «Інваспорт» під керівництвом тренера Петра Ніколюка порадувала прихильників гри над сіткою завойованим третім місцем.

Бронзових медалей удостоєні майстриня спорту міжнародного класу Анна Білоус, майстриня спорту Лідія Ваврикович, кандидатки в майстри спорту Марія Михальчук, Софія Яцькова, Вікторія-Вероніка Чубата, Вікторія Антонюк, Софія Прийдун, Галина Винниченко, а також Анастасія Смакоуз і Марта Покришко. Наших землячок випередили тільки дві команди з Києва.

На фото: бронзові призерки чемпіонату України з волейболу серед спортсменок із порушеннями слуху.

Фото з архіву центру