«Бронза» юніорського чемпіонату Європи

Наприкінці минулого тижня в польській Познані завершилися чемпіонати Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів і молоді віком до 23-х років. Серед тих, хто порадував вітчизняних прихильників цього виду спорту, і студентка Західноукраїнського національного університету Іванна Дяченко, яка нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ.

Підопічна своєї мами Анжели Дяченко і Володимира Гикавого під час стартів у молодшій віковій групі завоювала бронзову медаль у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Цікаво, що для нашої землячки це вже четверта нагорода юніорського чемпіонату Європи. До цього були «срібло» і дві «бронзи» Євро-2019.

На цьогорічному ж чемпіонаті вітчизняним веслувальникам двох вікових груп виявилося до снаги завоювати п’ять медалей — одну срібну і чотири бронзові. В активі юніорів три «бронзи». А молодіжна збірна поклала до скарбнички команди по одному «сріблу» і «бронзі».

Фото Федерації каное України