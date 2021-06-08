Готуються до перших всеукраїнських стартів

Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбулася відкрита першість Теребовлянської ОТГ з вільної боротьби серед юнаків віком до дванадцяти років. Участь у ній, окрім господарів, узяли близько сотні атлетів з обласного центру, Шумська, Збаража, Підволочиська, Борщева і Скали-Подільської.

Після напружених поєдинків у молодшій із двох вікових груп у своїх вагових категоріях перемогли Давид Цюшок з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, Михайло Григоряк зі Збаража, Роман Логойда з Підволочиська, Олександ Саранчук і Микита Рябий зі Скали-Подільської та Олег Чернега з Борщева.

У змаганнях старших юнаків чемпіонами стали Олександр Смакула зі Збаража, Дмитро Давибіда, Костянтин Роговський і Вадим Баран із Теребовлі, Назар Гуска з Тернополя, який, як і його теребовлянські ровесники, є вихованцем обласна ДЮСШ із літніх видів спорту, а також Ілля Підперигора з Теребовлянської районної спортивної школи, Юрій Горват із Шумська та Ілля Пограбський із Підволочиська.

Юні борці тренуються під керівництвом Валерія і Дмитра Красовських, Євгена в Петра Королів, Олександра Шафранського, Олега Борисевича, Сергія Кондратенка, Івана Лозинського, Василя Руденка, Руслана Антонюка, Ярослава Боднара, Сергія Недокіса, Володимира Перхалюка, Мирослава Бучка і Василя Логойди.

Проведені з дотриманням карантинних норм змагання стали одним з етапів підготовки юних спортсменів до чемпіонату України серед наймолодших борців, який відбудеться восени.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора