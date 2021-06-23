Місцеві бюджети отримали понад 50 мільйонів гривень податку на нерухомість

На Тернопільщині власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів за п’ять місяців 2021 року 50,4 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 17,2 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Майже 90 відсотків із загальних надходжень податку на нерухомість, або 44,8 мільйона гривень, сплатили юридичні особи. Решта 5,6 мільйона — внесок від громадян.

У 2021 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховувався фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості за 2020 рік. Обов’язок щодо сплати податку виникає у фізичних осіб протягом шістдесяти календарних днів із моменту вручення повідомлення-рішення.

Громадяни — власники об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які не отримали відповідних повідомлень на сплату податків за своїми податковими адресами, можуть уточнити суму нарахованих платежів безпосередньо в податковій інспекції за місцем своєї реєстрації або за допомогою електронного кабінету платника.

Зокрема, в електронному кабінеті ДПС фізичні особи можуть переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо нарахованих податкових зобов’язань із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області