Мужніють у боях

Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей Центр розвитку спорту та фізичного виховання Теребовлянської міської ради провів відкритий юнацький турнір з боксу. За нагороди, крім господарів, сперечалися юні майстри шкіряної рукавички з Тернополя і Монастириської.

Честь обласного центру захищали вихованці клубу «Шкіряна рукавичка», ОДЮСШ із літніх видів спорту і відділення боксу КДЮСШ із греко-римської боротьби. Тернопільці не підвели своїх наставників Руслана та Анатолія Фірманів. Чемпіонами стали Маркіян Собчак, Дмитро Лихолат і Артем Сварян, а срібну медаль завоював Вадим Сокіл.

Минулого ж понеділка юні тернопільські боксери повернулися з містечка Любешева на Волині, де відбувся міжнародний турнір з боксу пам’яті народного депутата України Ігоря Єремеєва, участь в якому взяли 140 боксерів з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Тернопільської, Одеської, Рівненської, Черкаської і Чернівецької областей), а також зарубіжні команди з Польщі, Словаччини і Молдови.

Чотирьом із наших земляків виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани. Другі місця вибороли Святослав Писків і Соломія Голован. Третіми ж стали Максим Бешлей та Артур Довгошия.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: тернопільські боксери після завершення турніру в Любешеві.

Фото з архіву автора