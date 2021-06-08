Незалежна професійна діяльність: перелік документів для електронного ключа

Перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг, наведено у розділі «Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО» офіційного інформаційного ресурсу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (https://acskidd.gov.ua) у підрозділі «Підготовка документів та реєстрація». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та бажає отримати електронні довірчі послуги у надавача разом з документами, зазначеними в згаданому переліку для категорії «фізична особа», подає копію свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, про який вноситься відповідний запис при формуванні кваліфікованих сертифікатів.

Водночас податківці повідомили, що при виникненні питань стосовно отримання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, електронних довірчих послуг можна звернутися до пунктів обслуговування (відокремлених пунктів реєстрації), номери телефонів яких розміщені на офіційному інформаційному ресурсі Надавача за посиланням: Головна/«Контакти»/«Пункти обслуговування» або Головна/«Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО»/«Пункти обслуговування».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області