Подякуймо шведам з іспанцями

Навіть нічия в завершальному матчі із збірною Австрії зберігала за Україною другу сходинку в групі С. Але синьо-жовті провели вкрай невиразний матч.

Суперник був кращим чи не в усіх компонентах і в середині першого тайму домігся бажаного зусиллями Баумгартнера — 1:0 на користь збірної Австрії. Конкуренти, до того ж, мали кілька нагод збільшити відрив у рахунку. Тим часом підопічні Андрія Шевченка грішили великою кількістю браку. А ще дивували відсутністю бодай натяку на характер.

Утім нижче третього місця Україна опуститися не могла, навіть якби Північна Македонія обіграла Нідерланди (3:0 на користь останніх). А для збірної України вирішальним після прикрої поразки від австрійців стала минула середа. Аби потрапити до 1/8 фіналу як одна з чотирьох кращих третіх команд, необхідно було випередити в умовному рейтингу не тільки Фінляндію (за швейцарців точно гірші), а й ще кілька колективів. У групі D, скажімо, влаштовував нічийний підсумок матчу між Хорватією і Шотландією. Однак хорвати виграли — 3:1. У групі Е необхідно було, аби Польща не перемогла Швецію, а Іспанія навпаки — перемогла Словаччину з різницею бодай у два голи.

Саме шведам з іспанцями і маємо подякувати за вихід збірної України до 1/8 фіналу. Перші таки здолали Польщу (3:2), а іспанці куди більш упевнено Словаччину — 5:0.

Із цієї нагоди посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг виклав у Twitter відомий мем із бригадою будівельників, в якій один (швед) працює, а решта (підписані прізвищами українських футболістів і тренера) — хіба порадою готові допомогти. І написав: «Завжди раді стати в пригоді».

Отож, груповий етап Євро-2020 завершено. В 1/8 фіналу в суботу, 26 червня, силами поміряються Уельс — Данія, Італія — Австрія. На неділю, 27 червня, призначені зустрічі Нідерланди — Чехія, Бельгія — Португалія. В понеділок, 28 червня, свої поєдинки проведуть Хорватія — Іспанія, Франція — Швейцарія. А у вівторок, 29 червня, настане черга і збірної України. Спочатку, щоправда, зіграють Англія — Німеччина. Ми ж, о 22-й за київським часом, у Глазго поміряємося силами із збірною Швеції.

Фото з вільних джерел