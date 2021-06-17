Стартовий майданчик для майбутніх чемпіонів

Минулої суботи в Борщеві провели всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків і дівчат пам’яті тренера В. С. Монця. У спортивному залі місцевої ДЮСШ за нагороди змагалися близько півтори сотні атлетів двох вікових груп із Тернополя, Теребовлі, Борщева, Скали-Подільської, Збаража, Вишнівця, Підволочиська, Чернівців, Кельменців, Коломиї, Львова, Хмельницького і Молдови.

У своїх вагових категоріях серед молодших юнаків перемогли Юрій Ковалевський і Віталій Ткач зі Збаража, Тимофій Ковдриш із Борщева, Марко Кваснюк із Коломиї і вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Давид Цюшок. Серед дівчат же відзначилася Мирослава Бородін із Борщева та Анастасія Козакова з Чернівців. Однак не можна не віддати належного і наймолодшим призеркам: Вікторії Лемчук із Борщева, ще одній вихованці ОДЮСШ із літніх видів спорту Анні Кондратенко та Ользі Смакулі зі Збаража. Цікаво, що в половині вагових категорій борці, котрі дійшли до фінальної частини провели по п’ять-шість поєдинків і, незважаючи на юний вік, нічим не поступалися старшим колегам.

У змаганнях юнаків чемпіонами стали Олексій Хіміч із Кельменців, Артур Костюк із Коломиї, Артем Тісногуз із Борщева, Володимир Талалай із Хмельницького і Назар Логойда з Підволочиська. Серед старших же дівчат відзначилася ще одна господарка килима Єлизавета Кіян.

Старти в Борщеві стали одним з етапів підготовки юних спортсменів до всеукраїнських змагань. Приємно вразила організація і дружня атмосфера. Хочеться побажати організаторам, одним з яких був директор Борщівської ДЮСШ Руслан Антонюк, аби турнір став традиційним. Стартовим, так би мовити, майданчиком ще не для одного десятка юних чемпіонів!

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора