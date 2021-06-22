За олімпійську ліцензію ще побореться

Наприкінці минулого тижня в Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. Кращі вітчизняні майстри «королеви спорту» виборювали під час нього право виступити на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

Серед тих, хто був надзвичайно близьким до мети, і наша землячка, майстриня спорту міжнародного класу Наталія Стребкова. У бігові на 3000 метрів із перешкодами випускниця Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, яка захищає честь товариства «Динамо» і тренується в обласній ШВСМ, впевнено перемогла з найкращим результатом сезону — 9 хвилин 39,08 секунди. Однак виконати олімпійський норматив, який становить 9 хвилин 30,00 секунди, їй усе-таки не вдалося. Але Наталія матиме ще шанс продовжити боротьбу за олімпійську ліцензію під час чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій у Сербії.

Другу ж медаль до скарбнички збірної Тернопільщини поклав у Луцьку чоловік Наталії Іван Стребков. Досвідчений майстер спорту фінішував другим у бігові на 5000 метрів — 14 хвилин 11,06 секунди. Обоє, до речі, тренуються під керівництвом Олександра Степанюка і Михайла Борейка.

Що ж до виступу інших тернопільських легкоатлетів, то в метанні диску п’ятим став Олександр Шилівський (47 метрів 6 сантиметрів, сьомим — Ігор Висоцький (43 метри 86 сантиметрів). Для останнього, який ще належить до юніорської вікової категорії, це був перший «дорослий» чемпіонат. Відзначив його студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка ще й десятим місцем у штовханні ядра.

Аналогічним випробуванням стали змагання в Луцьку і для юніорки, студентки Західноукраїнського національного університету Тетяни Когут, яка в бігу на 1500 метрів посіла дев’яте місце з особистим досягненням — 4 хвилини 41,17 секунди.

А ще один майбутній педагог, вихованець Тернопільської ОДЮСШ Денис Загалюк, підкоривши планку на висоті 205 сантиметрів, фінішував одинадцятим. Його тренує заслужений тренер України Михайло Васірук.

Інші ж згадані атлети є вихованцями обласної ШВСМ, тренуються під керівництвом Івана Панасюка, Ольги Стефанишиної і Володимира Дуди.

Фото з архіву обласної федерації