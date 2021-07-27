Деталі уточнення звітності з податкового розрахунку

Форма та порядок подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Починаючи з першого квітня 2021 року, у разі необхідності подання звітності з єдиного внеску за попередні періоди, така звітність подається у складі розрахунку за формою, чинною на момент подання.

Відтак, відповідно до підпункту 9 пункту 9 розділу V згаданого порядку, якщо платником єдиного внеску не подавався розрахунок за попередній звітний (податковий) період, він зобов’язаний подати розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого розрахунку.

У такому разі якщо платнику єдиного внеску необхідно подати звітність з єдиного внеску за попередні періоди, за які вже було подано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, формується «Уточнюючий» розрахунок, який містить відомості виключно за формами згідно з додатком 1, додатком 2, додатком 3, додатком 5, додатком 6 до розрахунку. У разі відсутності відомостей до заповнення щодо таких окремих додатків за звітний (податковий) період, за який подається «Уточнюючий» розрахунок, такі додатки не заповнюються та не подаються.

Якщо платнику єдиного внеску необхідно подати звітність з єдиного внеску за попередні періоди, за які не було подано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, формується «Звітний» розрахунок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області