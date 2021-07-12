Кодексні терміни для реєстрації платником ПДВ

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 183.9 статті 183 Податкового кодексу України (ПКУ) за відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контрольний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку:

— з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку;

— з першого числа місяця, наступного за днем спливу десяти календарних днів після подання реєстраційної заяви до контрольного органу або державному реєстратору, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;

— з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування;

— з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі зміни ставки єдиного податку третьої групи;

— з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в першому абзаці пункту 183.4 статті 183 ПКУ, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;

— з дня внесення запису до реєстру платників податку у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку або у разі реєстрації осіб, визначених в першому абзаці пункту 183.4 статті 183 ПКУ, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до реєстру платників ПДВ, є зазначена вище дата.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області