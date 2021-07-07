Мрія здійснилася!

Відома тернопільська легкоатлетка, майстриня спорту міжнародного класу Наталія Стребкова таки домоглася бажаного. Днями стало відомо, що випускниця Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка поїде на XXXII літні Олімпійські ігри в столиці Японії Токіо.

Нагадаю, для того, аби завоювати право виступити на дистанції 3000 метрів із перешкодами, підопічній Олександра Степанюка необхідно було виконати кваліфікаційний норматив — 9 хвилин 30,00 секунди. Надзвичайно близькою Наталія була до нього під час нещодавнього чемпіонату України. Не вистачило якихось дев’яти секунд.

Ще один шанс легкоатлетка мала під час проведеного наприкінці минулого тижня чемпіонату Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій у сербському Нови Пазар. Однак і там не пощастило. Хоча і завоювала друге місце, але з результатом 9 хвилин 45,56 секунди.

Та незабаром розчарування змінилося радістю. Як написала сама спортсменка в соціальних мережах, «Не можу повірити… Я їду в Токіо!» Вся справа в тому, що Наталія Стребкова заслужила право стати учасницею Олімпіади за квотою світового легкоатлетичного рейтингу.

Тож щиро вітаємо Наталію Стребкову. Від душі зичимо, аби в неділю, першого серпня, коли доведеться вийти на бігову доріжку, пробігла у властивому для себе стилі.

Фото з архіву обласної федерації