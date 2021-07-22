На що звернути увагу юридичній особі при поданні податкового розрахунку

Форма та порядок подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Передбачено, що розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Варто мати на увазі, що окремий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду.

До того ж розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент, та незалежно від того, чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

Розрахунок подається до контрольних органів за основним місцем обліку.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контрольного органу за основним місцем обліку.

Юридична особа під час подання розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 032 заголовної частини розрахунку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області