Перші дублі, перший суддівський скандал

Чемпіонат України з футболу серед команд прем’єр-ліги сезону 2021—2022 років розпочався наприкінці минулого тижня двома нічиїми. Спочатку в п’ятницю, 23 липня, миром на «Арені Львів» розійшлися однойменний клуб і «Маріуполь» (1:1), а наступного дня в Луцьку так і не виявили сильнішого рівненський «Верес» і ковалівський «Колос» — 0:0.

Зате в третьому поєдинку стартових перегонів віддали, так би мовити, належне вітчизняному футболові легіонери донецького «Шахтаря». Нового наставника гірників, італійця Роберто де Дзербі, вже на дванадцятій хвилині потішив влучним ударом у ворота «Інгульця» новачок колективу Лассіна Траоре з Буркіна-Фасо. Ще до перерви один із фаворитів турніру зумів подвоїти перевагу. На 34-й хвилині гол на свій рахунок записав бразилець Алан Патрік.

Але вийти «сухим» із протистояння не вдалося і голкіперові «Шахтаря» Анатолієві Трубіну. На 81-й хвилині різницю в рахунку до мінімуму скоротив уже новачок «Інгульця» Стефен Майкл Гопей із Нігерії. Символічно, що стража воріт гірників засмутили саме на тій хвилині, яка значиться на ігровому светрі Трубіна. Тож 2:1 на користь «Шахтаря».

Натомість значно результативнішими стали три недільні зустрічі і проведений минулого понеділка матч полтавської «Ворскли» з «Дніпром-1». Для початку дебютанти елітного дивізіону з харківського «Металіста-1925» доволі впевнено здолали львівський «Рух» — 2:1. Ще до перерви підопічні Валерія Кривенцова порадували свого наставника голами у виконанні Юрія Батюшина і Дмитра Криськіва. Втім невдовзі після відпочинку результативна атака вдалася і львів’янам. Замінивши під час перерви інертного Андрія Борячука, тренер гостей Іван Федик не прогадав. Спрацював його «джокер» Орест Кузик, який і встановив уже згаданий остаточний підсумок.

А далі настала черга і першого в чемпіонаті дубля. Його в матчі чернігівської «Десни» та одеського «Чорноморця» записав на свій рахунок за чотири хвилини невдовзі після початку другого тайму добре знаний уболівальникам Владислав Калитвинцев. Саме, до речі, в той час, як підопічні його батька Юрія Калитвинцева із житомирського «Полісся» в Тернополі зазнали поразки від «Ниви». Довершив справу влучним ударом Тарас Завійський — 3:0 на користь «Десни». Закінчилася ж неділя доволі сенсаційною поразкою луганської «Зорі» в Запоріжжі від «Олександрії» — 0:1.

Нарешті, після вже згаданої зустрічі в Полтаві між «Ворсклою» та «Дніпром-1» (2:2) фахівці з експертами завели мову і про перше в новому сезоні суддівське свавілля у виконанні Юрія Іванова та його досвідчених асистентів. На їхню думку, щонайменше два голи в цьому протистоянні були забиті з положення поза грою. Втім, це аж ніяк не применшує заслуг нападника гостей Артема Довбика, який теж відзначився дублем.

Нагадаю і про те, що завершальна зустріч першого туру між київським «Динамо» і «Минаєм» відбудеться в середу, 11 серпня цього року.

А поєдинки другого туру вітчизняної першості організатори знову розбили на чотири ігрові дні. Розпочнуться в п’ятницю, 30 липня, а завершаться в понеділок, другого серпня.

Фото з вільних джерел