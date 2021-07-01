Підростають майбутні чемпіони

У Кременці відбулися чемпіонати України із санного спорту на санкороликах серед юнаків і дівчат шістьох вікових груп. Організатори приурочили старти до Міжнародного олімпійського дня.

Президент Федерації санного спорту України і головний секретар змагань Анатолій Малищик, звернувшись до учасників на церемонії урочистого відкриття, зазначив, що для багатьох з них ці старти будуть першими в житті на такій трасі. І цілком можливо, що з часом хтось із талановитої молоді стане учасником, а то і чемпіоном Олімпійських ігор, гідною зміною нашим видатним спортсменам, які нині готуються до зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, привітавши санкарів з олімпійським днем, вручив їм на згадку літературу на олімпійську тематику і подарунки від НОКу України. Також на святі були присутні старший тренер Міністерства молоді та спорту України Олексій Жуков, головний тренер збірної Тарас Гарцула і головний суддя Зеновій Чорномідзе.

Далі ж розпочалися захопливі баталії. З наших земляків переможцями в своїх вікових групах стали Юліана Туницька, Ольга Гурник, Вадим Швед, Ірина Скрипник, Іван Шевчук, Дарія Коваль і Роман Сімора. Призерами — Наташа Хитренко, Вікторія Коваль, Антон Шевчук, Дарина Федорчук, Анеліна Нагребельна, Олександр Твердохліб, Максим Панчук, Арсен Бордійчук, Яна Карпенко і Денис Сливюк.

Стали кременецькі санкарі переможцями і в двох із чотирьох командних гонок.

Фото з архіву організаторів