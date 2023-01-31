Юніори другі після збірної Німеччини

За підсумками шести етапів Кубка світу із санного спорту серед юніорів сезону 2022—2023 років вітчизняна збірна посідає другу позицію. Разом з однолітками зі Львова змагаються і наші земляки з Кременця Юліана Туницька, Антон Шевчук, Максим Панчук, Наталія Хитренко і Вікторія Коваль.

Із цього приводу у Міністерстві молоді та спорту України не могли не зазначити, що наша команда цієї вікової групи вперше може похвалитися таким високим досягненням. Українські саночники випереджають такі авторитетні збірні, як Австрія, Італія, Сполучені Штати Америки, Латвія, поступаючись тільки одноліткам із Німеччини.

Двоє з них — Антон Шевчук і Максим Панчук — є вихованцями Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, а Юліана Туницька, закінчивши цей навчальний спортивний заклад, нині вдосконалює майстерність у Тернопільській ОШВСМ, є студенткою Західноукраїнського національного університету, захищає честь товариства «Динамо». Тренуються згадані спортсмени під керівництвом Світлани Кравчук. Так само, як і Наталія Хитренко з Вікторією Коваль.

Стосовно ж навчання кременецьких саночників, то Антон Шевчук і Максим Панчук є учнями Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука. Студенткою Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка є Вікторія Коваль. А Наталія Хитренко — студентка Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка.

А як не згадати про те, що за результатами виступів на етапах юніорського Кубка світу цього сезону Антон Шевчук і Максим Панчук виконали норматив майстра спорту.

Почесний трофей на зустріч із міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом, до речі, привіз старший тренер національної збірної України Олексій Жуков. Посадовець подякував вітчизняним саночникам за високий результат, досягнутий попри нелегкі реалії воєнного часу, побажав спортсменам успішного завершення сезону.

На фото: лідерка кременецьких юніорів Юліана ТУНИЦЬКА

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