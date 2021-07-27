Серед підприємців популярна спрощена система оподаткування

У першому півріччі цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 35999 приватних підприємців. Це на 920 осіб більше, ніж торік у січні-червні. Провадять діяльність 34908 суб’єктів господарювання, що на 921-го підприємця більше порівняно з аналогічним торішнім періодом.

При цьому 83 відсотки з них (28955 підприємців) застосовують спрощену систему оподаткування. Торік їх було на 1287 осіб менше. Решта 5953 суб’єкти підприємництва здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування.

Серед підприємців-«спрощенців» найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Її застосовують 13358 суб’єктів малого підприємництва. Третю групу спрощеної системи оподаткування обрали 10238 приватних підприємців. Платниками першої групи єдиного податку є 5359 підприємців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області