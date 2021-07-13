Щастя Назара Сохора

Цьогорічний чемпіонат області з шахів пройшов за швейцарською системою в дев’ять турів із контролем дев’яносто хвилин на партію з додаванням тридцяти секунд за кожен зроблений хід. До участі допускалися насамперед кандидати в майстри спорту.

Із чинних 18—20-ти кандидатів тільки десять вийшли на старт. В інших знайшлися різні поважні причини, аби не сісти за шахову дошку. До них додалися двоє майстрів спорту і лишень четверо першорозрядників. Тобто такого сильного складу учасників давно не було.

До того ж дуже цікавою виявилася боротьба молодих і перспективних шахістів із більш досвідченими. Вже в першому турі рейтинг-фаворит Богдан Мазурчак не зміг перемогти молодого кандидата Арсена Гоця, а майстер спорту Іван Хабінець зіграв унічию з Владиславом Кустрою.

У другому ж одинадцятирічний Назар Сохор утримав позицію проти вже згаданого Івана Хабінця. І загалом турнір став дуже напруженим із першої до завершальної партій.

У підсумку переміг майстер спорту Ігор Бабій — сім набраних очок із дев’яти можливих. Відставши на пів пункту, друге і третє місця розділили Євген Шегда і Віталій Назаревич. Щасливим залишав турнірний зал і Назар Сохор. Адже його результату (5,5 очка) вистачило, аби виконати норматив кандидата в майстри спорту.

На фото: після завершення чемпіонату.

Фото В. ТРЕМБАЧА