Так тримати!

В італійському місті Розетто-деллі-Абруцці відбувся чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків та жінок віком до 22-х років. Серед тих, хто порадував своїх прихильників, і збірна України.

Нашим співвітчизникам виявилося до снаги завоювати одну золоту та по п’ять срібних і бронзових медалей. За загальною кількістю нагород українські майстри шкіряної рукавички стали другими, а за кількістю набраних очок — третіми.

Та все ж передусім порадіймо за тернопільську боксерку Олесю Крисюк. Вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності, якою опікується Руслан Фірман, виборола «бронзу» у ваговій категорії до 81-го кілограма.

На фото: під час церемонії нагородження Олеся КРИСЮК — крайня справа.

Фото з вільних джерел