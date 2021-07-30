Тримаймо за наших кулаки!

Першого змагального дня XXXII літніх Олімпійських ігор у столиці Японії Токіо своє вагоме слово сказала двадцятирічна дзюдоїстка Дарія Білодід із Києва. Дворазова чемпіонка світу стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 48-ми кілограмів.

Ще три нагороди такої ж проби до вчорашнього ранку, 29 липня, виявилося під силу завоювати ветеранам вітчизняного спорту. Спочатку бронзовою медаллю потішив свого батька і наставника Дмитра Рейзліна третій у світовому рейтингу 37-річний київський шпажист Ігор Рейзлін.

Далі прийшло свято і на вулицю стрільців. У суперечці змішаних пар зі стрільби з пневматичного пістолета на десять метрів «бронзи» удостоїлися 36-річна львів’янка Олена Костевич, для якої Олімпіада в Токіо стала п’ятою в спортивній біографії, та 38-річний Олег Омельчук із Рівного. Партнер Олени, до речі, вчетверте бере участь у найпрестижніших іграх сучасності.

Нарешті, вчорашній ранок став щасливим для плавця Михайла Романчука. У вирішальному запливі на 800 метрів вільним стилем атлет, який напередодні у півфіналі встановив новий олімпійський рекорд, теж увесь час тримався в групі лідерів. Утім на завершальному відрізку його зуміли випередити конкуренти зі Сполучених Штатів Америки та Італії. А дещо розчарований Михайло удостоєний «бронзи» — 7 хвилин 43,33 секунди.

У нинішнього лідера вітчизняних плавців, який після нагородження сказав, що йшов до своєї олімпійської медалі вісімнадцять років — відтоді, як шестирічним прийшов до басейну — ще буде нагода поборотися і за нагороду вищої проби. На своїй теж улюбленій дистанції 1500 метрів вільним стилем.

З огляду на сказане, куди менш оптимістичнішими стали коментарі медійників, які на старті, здається, були готові «закидати» капелюхами всіх суперників вітчизняних спортсменів. Зрештою, добре, що зрозуміли — кожна медаль дістається нашим землякам завдяки максимальній самовіддачі. Так і має бути під час головних стартів чотириріччя.

Утім ще, без сумніву, не вечір. Непогані шанси завоювати нагороди мають і веслувальники з плавцями, і, звичайно ж, легкоатлети. Одне слово — тримаймо за наших кулаки!

На фото: Олена КОСТЕВИЧ та Олег ОМЕЛЬЧУК.

Фото із сайту НОК України