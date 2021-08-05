Ми в них вірили, і вони не підводять!

XXXII літні Олімпійські ігри в столиці Японії Токіо вийшли на фінішну пряму. І посеред нинішнього завершального тижня українські атлети, здається, нарешті змогли подолати своєрідне «бронзове» закляття.

Насамперед, звісно, не можна не згадати про вчорашній тріумф борця греко-римського стилю, віцечемпіона попередньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, 30-річного киянина Жана Беленюка. Досвідчений атлет напрочуд упевнено провів усі свої поєдинки у ваговій категорії до 87-ми кілограмів, не давши у вирішальному з них навіть найменшого шансу конкурентові з Угорщини Вікторові Лоренцу — 5:1.

До того ж із інтерв’ю після такого жаданого успіху вітчизняні прихильники найпрестижніших стартів сучасності дізналися про те, що Жан узагалі міг не поїхати до Японії. Адже напередодні Олімпіади зазнав серйозної травми плеча, яка могла поставити хрест на всіх планах. Однак віра в свої сили не дозволила відмовитися від омріяної мети.

До яскравої перемоги Жана Беленюка в активі збірної України, крім згаданих бронзових медалей, було лише «срібло» плавця Михайла Романчука, яке він завоював на дистанції 1500 метрів, змігши покращити своє досягнення у вирішальному запливі вільним стилем на 800 метрів.

Тож не могла не потішити та обставина, що минула середа стала для співвітчизників своєрідним днем борця. До завойованої раніше бронзової медалі борчині Алли Черкасової зі Львова відразу додалися не тільки «золото», а й друге «срібло» — в греко-римському стилі Парвіза Насібова у ваговій категорії до 67-ми кілограмів. А під час поєдинку за третє місце у ваговій категорії до 62-х кілограмів між Іриною Коляденко та Анастасією Григор’євою з Латвії палко вболівали не тільки прихильники боротьби із Житомирщини, звідки родом спортсменка, чи з Київщини, честь якої вона нині захищає, а й Тернопільщини. Адже Ірина не так давно, після завершення навчання на факультеті фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, стала дипломованим спеціалістом, півтора року тому закінчила ще й магістратуру вишу.

Як нелегко було 22-річній атлетці, але свого таки домоглася — перемогла спортсменку з Латвії з рахунком 3:1. Тим часом надзвичайно успішна середа продовжилася завоюванням бронзових медалей ще й в артистичному плаванні. На третю сходинку п’єдесталу пошани піднялися Марта Федіна та Анастасія Савчук.

А в ніч із середи на четвер ми спочатку дізналися про досягнення каноїстки Людмили Лузан. У вирішальному спринтерському заїзді одиночниць на 200 метрів наша 24-річна землячка з Івано-Франківська фінішувала третьою, поступившись лише конкуренткам зі Сполучених Штатів Америки і Канади. Трохи пізніше дізналися і про те, що наш боксер Олександр Хижняк вийшов до фіналу своєї вагової категорії. Ще одне «золото» чи «срібло» збірній України теж гарантоване.

Іще, так би мовити, не вечір. До фінальних стартів легкоатлеток у секторі для стрибків у висоту відібралися всі три українки, які виступають на Олімпіаді. Всього ж в активі нашої збірної на час, коли писався цей матеріал, були одна золота, дві срібні і дев’ять бронзових медалей.

На фото: Ірина КОЛЯДЕНКО під час вшанування після чемпіонату світу в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка разом із доцентом Віктором ШАНДРИГОСЕМ, ректором вишу Богданом БУЯКОМ і деканом факультету Володимиром ОМЕЛЬЯНЕНКОМ.

Фото з архіву вишу